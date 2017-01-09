زاهر: فوز الأهلي بجائز الأفضل ترجمة للمجهود الكبير المبذول من قبل الجميع

كامل زاهر: تتويج الاهلي بلقب الافضل في 2016 ليس من فراغ

قال كامل زاهر، أمين صندوق النادي الأهلي، إن فوز النادي بجائزة أفضل نادٍ في مصر خلال الاستفتاءات التي أجريت في الفترة الماضية بأكبر المؤسسات الإعلامية في مصر؛ سواء صحفًا أو مواقع، وبرامج تلفزيونية وإذاعية، وأبرزها جريدتا الأهرام والأخبار وجمعية اللاعبين المحترفين، يعد ترجمة للمجهود الكبير الذي بذلته إدارة النادي وجميع العاملين بالأهلي خلال العام الماضي.

وأكد زاهر أن سيطرة الأهلي على جميع الاستفتاءات التي أجريت في الأيام الماضية، جاء بمثابة التتويج لجهود الجميع بكل الألعاب المختلفة داخل النادي، بداية من كرة القدم، اللعبة الشعبية الأولى، وحتى أقل لعبة لها قاعدة جماهيرية.

زاهر: مجلس الإدارة بذل أقصى ما بوسعه لتحقيق طفؤة في مختلف الألعاب

وأوضح أمين صندوق الأهلي أن مجلس الإدارة بذل أقصى ما في وسعه خلال العام الماضي لتحقيق طفرة كبيرة في مختلف الألعاب بالنادي، وهو ما جعل الأهلي يتوج بلقب كأس إفريقيا في كرة السلة وكرة اليد، وأيضا فوز الكرة بالدوري، بالإضافة لفوز فريق الطائرة بنات بلقب إفريقيا والبطولة العربية، إلى جانب فوز فريق كرة القدم بالبطولة المحببة للجماهير الدوري الممتاز.

وأكد زاهر أن المجلس وضع خطة طموحة؛ تهدف لاستعادة الريادة والزعامة في مختلف الألعاب وليس كرة القدم فقط في إفريقيا، مشددًا على أن المجلس لم ولن يتأخر عن دعم كافة الفرق الرياضية بالنادي؛ سواء الجماعية أو الفردية؛ من أجل الصعود لمنصات التتويج والسيطرة على كل البطولات التي يشاركون بها.

وشدد أمين الصندوق على أن المجلس يواصل دعمه وبقوة لفريق الكرة؛ من أجل الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، للعودة إلى المشاركة في كأس العالم للأندية من جديد، إضافة للدعم الموجه لفريقي الطائرة رجال وسيدات، للفوز باللقب الإفريقي هذا الموسم، وأيضا فريق كرة اليد الذي يواجه الزمالك في كأس السوبر الإفريقي شهر إبريل المقبل بدولة المغرب؛ لتحديد الفريق المشارك بمونديال الأندية.

وختم زاهر تصريحاته مشيدًا بالمهندس محمود طاهر، رئيس النادي، وكل أعضاء مجلس إدارة الأهلي؛ نظرًا لدورهم الكبير في إحداث طفرة كبيرة بالنادي سواء من الناحية الرياضية أو الإنشائية أو الاجتماعية.