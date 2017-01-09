إنريكي: كنا نستحق الفوز أمام فياريال والليجا لم تنتهي بعد

إنريكي: تعادلنا أمام فياريال ولكننا سنقاتل حتى النهاية

قال الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة أن فريقه كان يتسحق الفوز أمام فياريال أمس وأن التعادل الذي انتهت عليه المباراة نتيجة غير عادلة.

وخسر برشلونة نقطتين في صراعه على لقب الليجا بعدما تعادل أمس في الوقت القاتل أمام مضيفه فياريال ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

وفي تصريحات لإنريكي قال “‏استحقينا الفوز خلقنا الكثير من الفرص لكن لم نتوفق بالتسجيل ، فياريال فريق متماسك جدا”.

وأضاف “‏يجب علينا أن نغير الدينماكية ، هناك الكثير من الأمور لا تسير بشكل جيد”.

وتابع “‏فياريال فريق قوي وممتاز ، لكن الليلة كنا نتسحق الفوز مع ذلك لدينا دنيماكية سلبية جدا بين الفريق والجمهور ويجب أن تتغير”.

وأتم حديثه “‏من الواضح أن الليجا لا تعتمد علينا ، لكن سنقاتل حتى النهاية”.