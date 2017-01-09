باسم مرسي: أنا أفضل مهاجم في مصر ولم أنضم للمنتخب

قال باسم مرسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه أفضل لاعب في مصر في مركز رأس الحربة والدليل على ذلك فوزه بجائزة أفضل مهاجم لموسمين متتالين وبالرغم من ذلك لم أنضم للمنتخب.

وكان الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر قد اختار قائمة الفراعنة التي ستشارك في أمم أفريقيا بالجابون لكنها لم تشهد تواجد مهاجم الزمالك.

وخلال تواجده ببرنامج “الحريف” والذي يذاع عبر فضايية “دي إم سي” قال مرسي “‏اللعب لمنتخب مصر شرف كبير، تحت أمر الجهاز الفني وحزين لاستبعادي، من خلال الاستفتاء أنا أفضل مهاجم في مصر ولم أنضم للمنتخب”.