فيديو.. رئيس المقاصة: اقتربنا من ضم أنطوي ولا توجد صفقة تبادلية مع الأهلي

عبد السلام: أنطوي قريبا من المقاصة ولا توجد صفقة تبادلية مع الأهلي

أكد اللواء محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة أنه اقترب من الحصول على خدمات جون أنطوي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتعويض رحيل ناناو بوكو الذي أعير إلى الشباب الإماراتي.

وترددت أنباء قوية خلال الأيام الماضية عن رغبة إيهاب جلال المدير الفني للمقاصة في التعاقد مع أنطوي ليؤكد بذلك رئيس النادي.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج “جوه الجون” والذي يذاع عبر أثير إذاعة “الشباب والرياضة” قال عبد السلام “مفاوضتنا لضم أنطوي واللاعب بات قريبا من الانضمام للمقاصة”.

وأضاف “لا توجد صفقة تبادلية مع الأهلي مثلما تردد بدخول أحمد سامي مدافع المقاصة قي هذه الصفقة مشيرا إلى طلب الأهلي بضم مدافعهم منفصل تماما عن موضوع أنطوي”.