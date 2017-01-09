أجاي وأنطوي يغيبان عن مران الأهلي الصباحي

مران الأهلي يشهد غياب أجاي وأنطوي

غاب الثنائي جونيور أجاي وجون أنطوي عن المران الصباحي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والذي أقيم على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

ووصل النيجيري اجاي مساء أمس قادما من بلاده لكنه لم يشارك لوصوله في وقت متأخر ، فيما سيصل أنطوي القاهرة مساء غد.

وكان أجاي قد حصل على راحة لمدة 8 أيام عقب نهاية مباريات الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز ، بينما سافر أنطوي إلى غانا بدون إذن الجهاز الفني حيث من المتوقع أن يتم تزقيع غرامة مالية كبيرة على اللاعب.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري الذي سيقام في العاشر من الشهر الجاري بدولة الإمارات.