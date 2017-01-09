متعب يغيب عن مران الأهلي بسبب “السخونية”

غاب عماد متعب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مران فريقه الصباحي الذي يقام على ملعب “مختار التتش” بمقر النادي بالجزيرة.

وكان الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري قد قرر خوض الفريق تدريباته على فترتين بعدما أدى تدريباته خلال اليومين الماضيين غلى فترة واحدة.

ويأتي غياب متعب عن مران الفريق الأخمر لإصابته بسخونية حيث يتواجد اللاعب حاليا في عيادة النادي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري والذي سيقام في العاشر من الشهر المقبل بدولة الإمارات.