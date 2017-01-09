البدري يرفض رحيل حمدي زكي إلى إنبي

البدري يعلن تمسكه بحمدي زكي

رفض حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فكرة رحيل محمد حمدي زكي إلى إنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتلقى حمدي زكي عرضا للانتقال إلى النادي البترولي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة وذلك بناءا على رغبة طارق العشري الذي يسعى بكل قوة لضم اللاعب.

ولم يحظى حمدي زكي بثقة البدري حيث لم يشارك اللاعب في أي مباراة مع الأهلي في الدوري ولكنه شارك أمام الألومنيوم في دور ال32 من بطولة الكأس.

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني أن البدري يرفض رحيل أي لاعب في الفريق نظرا لارتباطه بمباريات هامة عقب استئناف مسابقة الدوري وبطولة دوري أبطال أفريقيا.