كوبر: الفوز بأمم أفريقيا لا يتوقف على التاريخ ولكنه يحتاج لبذل الجهد

كوبر: علينا بذل الجهد للفوز بأمم أفريقيا

أكد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر أنه يتوجب على المنتخب بذل أقصى جهد إذا أراد التتويج بلقب بطولة أمم أفريقيا.

ويعود منتخب مصر للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا بعد غياب 3 دورات منذ أخر بطولة فاز فيها باللقب في عام 2010 بالجابون.

وفي تصريحات تلفزيونية عبر فضائية “أون سبورت” قال كوبر “الفوز بلقب بطولة أمم أفريقيا لا يعتمد على التاريخ ولكنه يتطلب بذل أقصى جهد من الجميع”.

وأضاف “مواجهة تونس كشفت لنا بعض الأخطاء وسنسعى خلال الأيام القليلة المتبقية أن نعالجها حتى لا تتكرر خلال البطولة”.

ويستهل المنتخب المصري مشواره في أمم أفريقيا في السابع عشر من الشهر الجاري بمواجهة منتخب مالي في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة.