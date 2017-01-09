كوبر: طلبة سيذهب إلى الجابون بسبب حجازي

كوبر: قررت اصطحاب طلبة للجابون

قال الأرجتتيني هيكتور كوبر المدير لفني لمنتخب مصر أنه قرر اصطحاب حمادة طلبة مدافع الزمالك والمصري السابق مع بعثة المنتخب إلى الجابون تحسبا لعدم جاهزية أحمد حجازي لاعب الأهلي والذي لم يتعافى بشكل تام من إصابته.

وكان كوبر قد أعلن قائمته النهائية التي تضم 23 لاعبا واستبعد منه طلبة لكنه ابقى عليه لحين الحاجة عليه في حالة إصابة أي لاعب داخل صفوف المنتخب.

وفي تصريحات تلفزيونية عبر فضائية “أون سبورت” قال كوبر “طلبة سيذهب مع البعثة إلى الجابون تحسبا لعدم جاهزية أحمد حجازي أو أي لاعب أخر”.

وأضاف “طلبة لاعب مميز وبإمكانه أن يؤدي في أكثر من مركز ويعوض غياب أي لاعب”.