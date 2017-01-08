محمد إبراهيم يرحل عن معسكر المنتخب للانضمام للزمالك من أجل السوبر

كوبر يوافق على خروج محمد إبراهيم من معسكر المنتخب

وافق الأرجنتيني هكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم على خروج محمد إبراهيم نجم الزمالك من معسكر المنتخب والإنضمام لتدريبات فريقه .

محمد إبراهيم يغادر معسكر المنتخب لتجهيزه لمباراة السوبر

واتفق محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك على مغادرة معسكر المنتخب الوطني من أجل الإنضمام لتدريبات الفارس الأبيض من أجل تجهيزه لمباراة الأهلي .

ويسعى جهاز الزمالك بقيادة محمد حلمي لتجهيز الحاوي لمباراة السوبر المقبلة أمام الغريم التقليدي الأهلي المقررة يوم 10 فبراير في الإمارات .

وكان كوبر قد أعلن استبعاد محمد إبراهيم من قائمة الفراعنة التي ستسافر للجابون لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا 2017 .