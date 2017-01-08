ملخص أهداف ونتيجة ومشاهدة مباراة يوفنتوس وبولونيا

يوفنتوس يواصل تربعه على قمة الكالتشيو

واصل فريق يوفنتوس الإيطالي تربعه على عرش ترتيب الكالتشيو الإيطالي، بعجما حقق فوزاً كبيراً على حساب نظيره بولونيا بثلاثية نظيفة في مباراة الجولة الـ19 .

يوفنتوس يضرب بولونيا بثلاثية

وافتتح يوفنتوس الأهداف في الدقيقة 7 عبر هدافه الأرجنتيني جونزالو هيجواين ، ثم أضاف ديبالا الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بتقدم اليوفي 2 – 0 .

وفي الشوط الثاني ، واصل اليوفي تفوقه حتى نجح هيجوين في إحراز الهدف الثاني له والثالث لفريقه، لينتهي اللقاء بفوز يوفنتوس 3 – 0.

وبتلك النتيجة، رفع يوفنتوس رصيده لـ45 نقطة في الصدارة، بينما يحتل بولونيا المركز الـ15 برصيد 20 نقطة

