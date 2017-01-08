ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة فياريال وبرشلونة

ميسي ينقذ برشلونة من الهزيمة أمام فياريال

أنقذ الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة من الوقوع في فخ الهزيمة أمام مستضيفه فياريال الليلة في ملعب المادريجال .

وخطف برشلونة تعادل قاتل من أنياب فياريال بهدف لمثله في مباراة الجولة الـ17 بالدوري الإسباني .

التعادل الإيجابي يحسم موقعة برشلونة وفياريال

وتقدم فياريال بالهدف الأول عبر لاعبه نيكولا سانسوني في الدقيقة 50، ثم أدرك ليونيل ميسي التعادل لبرشلونة ف الدقيقة 90 ، لينتهي اللقاء بالتعادل 1 – 1 .

وبتلك النتجة، رفع رشلونة رصيده لـ35 نقطة في المركز الثالث ، بينما يحتل فياريال المركز الخامس برصيد 30 نقطة .