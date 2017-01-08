مهاجم الأهلي يعقد قرانه الثلاثاء المقبل

مؤمن زكريا يحدد موعد عقد قرانه

حدد مؤمن زكريا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موعد عقد قرانه بشكل رسمي تمهيداص لدخوله القفص الذهبي .

مؤمن زكريا عريس الأهلي الجديد

وقرر مهاجم الأهلي مؤمن زكريا عقد قرانه على خطيبته يوم الثلاثاء المقبل ليصبح العريس الجديد في القلعة الحمراء .

ويتواجد مؤمن زكريا حالياً في معسكر المنتخب العسكري تحت قيادة محمد مر استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العالم العسكرية في سلطنة عمان.

وكان مؤمن زكريا قد توج مؤخراً بجائزة هداف النادي الأهلي في عام 2016 .