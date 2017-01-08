الإصابة تضرب نجم الأهلي في ودية مصر وتونس

إصابة سعد سمير أمام تونس
تعرض سعد سمير مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر لإصابة قوية خلال المباراة الودية التي خضاها المنتخب اليوم أمام نظيره منتخب تونس .
وأصيب سعد سمير دافع المنتخب بكدمة قوية في الركبة خلال مباراة تونس التي أقيمت على استاد القاهرة مساء اليوم .
إختبار طبي لسعد سمير في معسكر المنتخب
ومن المقرر أن يخضع مدافع المارد الأحمر لإختبار طبي خلال معسكر المنتخب من أجل تجهيزه من الإصابة قبل السفر للجابون .
وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على حساب نظيره منتخب تونس بهدف نظيف أحرزه مروان محسن في الوقت القاتل للمباراة .
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