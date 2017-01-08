اخبار الاهلى

الإصابة تضرب نجم الأهلي في ودية مصر وتونس

كتب وليد مجدي
- 8 يناير، 2017 9:51 م
20,221
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إصابة سعد سمير أمام تونس

تعرض سعد سمير مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر لإصابة قوية خلال المباراة الودية التي خضاها المنتخب اليوم أمام نظيره منتخب تونس .

وأصيب سعد سمير دافع المنتخب بكدمة قوية في الركبة خلال مباراة تونس التي أقيمت على استاد القاهرة مساء اليوم .

إختبار طبي لسعد سمير في معسكر المنتخب

ومن المقرر أن يخضع مدافع المارد الأحمر لإختبار طبي خلال معسكر المنتخب من أجل تجهيزه من الإصابة قبل السفر للجابون .

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على حساب نظيره منتخب تونس بهدف نظيف أحرزه مروان محسن في الوقت القاتل للمباراة .

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