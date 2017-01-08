كوبر: لم استقر على حارس المنتخب في بطولة أفريقيا

كوبر: مباراة تونس كانت اختبار قوي لنا

كشف الأرجنتيني هكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر أن مواجهة منتخب تونس في مباراة ودية الليلة كانت بمثابة إختبار قوي للمنتخب قبل البطولة الأفريقية .

وأكد”كوبر” في المؤتمر الصحفي أن ودية تونس كانت تجربة مفيدة وقوية للمنتخب وحققنا من ورائها الاستفادة التي كنا نسعى إليها .

وأوضح المدرب الأرجنتيني على ان المباريات الودية هدفها تجربة أكبر قدر من اللاعبين للوقوف على مستوياتهم وجاهزيتهم وهو ما حدث اليوم .

وأضاف كوبر بأن المستوى والنتيجة لا تهم بشكل كبير في المباريات الودية، حيث يكون الهدف هو الوقوف على الإيجابيات والسلبيات في أداء اللاعبين .

وتابع مدرب المنتخب بأن الاداء لم يكن مقنعاً للجماهير، ولكن هذه مباراة ودية نسعى خلالها لتجهيز اللاعبين ومعالجة السلبيات .

كوبر: لدينا ثلاث حراس مميزين وعلى مستوى عالي

ونفى كوبر الاستقرار عن حارس المنتخب في بطولة أفريقيا قائلاص:” لدينا ثلاث حراس مميزين وعلى مستوى عالي، ومشاركة إكرامي أساسياً اليوم لا تعنى أنه الحارس الأساسي “.

وفند كوبر أخبار غضبه من رمضان صبحي قائلاً:” رمضان صبحي لاعب مهاري وامتلاكه للكرة لا يعبر عن غضبي وهناك بعض المباريات تنتهي بالفرصة الواحدة ورمضان يجيد اللعب الفردي في حالة اللعب رجل علي رجل وهو موهوب فيها

واختتم كوبر حديثه قائلاً:” العمق الهجومي في المنتخب غير موجود وأحب اللعب علي الأطراف وهذه طريقة لعبي “.