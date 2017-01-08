أحمد فتحي ينفعل على معلول في ودية مصر وتونس

انفعل أحمد فتحي الظهير الأيمن للمنتخب الوطني والنادي الأهلي على زميله علي ملول الظهير الأيسر لمنتخب تونس خلال المباراة الودية التي أقيمت بين المنتخبين على استاد القاهرة .

ودخل أحمد فتحي في مشادة مع علي معلول بسبب تدخل المدافع التونسي بشكل عنيف على قدم اللاعب محمود حسن تريزيجيه في كرة مشتركة .

معلول ينهي أزمته مع فتحي بالإعتذار

واعتذر علي معلول لترزيجيه وفتحي، لتنتهي الأزمة بين الثنائي الذي يقودان الجبهتين اليمنى واليسرى للنادي الأهلي.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على نظيره منتخب تونس هدف نظيف، أحرزه مروان محسن في الوقت القاتل من المباراة .