«MSN» يقود برشلونة أمام فياريال

أنريكي يعلن تشكيلة البرسا لمواجهة فياريال

أعلن لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة الإسباني، عن التشكيل الرسمي للفريق الكتالوني لمواجهة فياريال في العاشرة إلا ربع مساء اليوم الأحد، في الجولة الـ 17 من بطولة الليجا الإسبانية على ملعب المادريجال .

ويقود ثلاثي الرعب الكتالوني، ميسي ونيمار وسواريز خط هجوم البلوجرانا في قمة الليلة .

ثلاثي الرعب الكتالوني يقود هجوم برشلونة أمام فياريال

وجاء تشكيلة البرسا كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: لوكاس ديني، بيكيه، ماسكيرانو، سيرجيو روبيرتو

خط الوسط: بوسكيتس، إنييستا، أندريه جوميز

خط الهجوم: ميسي، سواريز، نيمار