أسامة نبيه: حققنا مكاسب عديدة من ودية تونس وجاهزون لبطولة أفريقيا

أسامة نبيه: راضون عن مستوانا في ودية تونس

أعرب أسامة نبيه المدرب العام للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم عن رضاه التام على التجربة الودية التي خاضها المنتخب اليوم أمام نظيره منتخب تونس .

وشدد “نبية” في تصريحات تليفزيونية على أن الفوز في ودية تونس يعد أمراً هاماً من الناحية المعنوية فقط .

وأوضح مدرب الفراعنة أن مباراة اليوم كانت هامة جداً للجهاز الفني، خاصة أنه أمام منتخب قوي ويمتلك لاعبين عل أعلى مستوى، حيث كانت اختبار حقيقي قبل البطولة الأفريقية .

مدرب المنتخب: حققنا أكبر استفادة من مباراة اليوم

وأضاف بأن المنتخب حقق أكبر استفادة فنية وبدينة ممكنة من المباراة، خاصة مع الدفع بعدد كبير من اللاعبين في لقاء اليوم للوقوف على مستوياتهم .

واختتم “نبيه” حديثه مؤكداً على استعداد المنتخب بشكل كاملة للبطولة الأفريقية والمنافسة على اللقب الأفريقي الغائب عن خزائن الفراعنة منذ 2010 .