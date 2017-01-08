أحمد ناجي يكشف سر غياب عصام الحضري عن ودية تونس

مدرب حراس المنتخب يوضع سبب غياب الحضري أمام تونس

كشف أحمد ناجي مدرب حراس المرمى في الجهاز الفني لمنتخب مصر سبب عدم مشاركة الحارس العملاق عصام الحضري في مباراة النتخب الودية اليوم أمام تونس .

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على نظيره منتخب تونس بهدف نظيف في المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم على ملعب استاد القاهرة .

أكد “أحمد ناجي” في تصريحات تليفزيونية أن المنتخب الوطني يمتلك ثلاث حراس على مستوى عالي،كلا منهما قادر على تجمل المسئولية وحماية عرين المنتخب .

وأوضح مدرب حراس الفراعنة أن عصام الحضري لم يشارك في ودية اليوم لأنه شارك كثيراً والجهاز الفني في حاجة لمشاركة شريف إكرامي وأحمد الشناوي في مباراة كبيرة مثل لقاء اليوم .

احمد ناجي: استقرينا على حارس المنتخب في بطولة أفريقيا

وأضاف:” لا توجد حيرة في الحارس الأساسي للمنتخب الوطني، واستقرينا بشكل نهائي على حارس الفراعنة في بطولة أفريقيا 2017 بالجابون “.