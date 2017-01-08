الوايت نايتس يقتحم استاد القاهرة ويطالب بإعدام مرتضى منصور

الوايت نايتس يقتحم استاد القاهرة

اقتحم مجموعة من أفراد رابطة الوايت نايتس المشجعة لنادي الزمالك ملعب استاد القاهرة على هانش ودية منتخب مصر ونظيره منتخب تونس .

وجاء اقتحام الوايت نايتس لاستاد القاهرة، للمطالبة بمحاكمة مرتضى منصور، مع قرب ذكرى مذبحة الدفاع الجوي، حيث اتهموه بتدبير أحداث الدفاع الجوي التي راح ضحيتها 20 مشجع زملكاوي .

الأمن يقبض على عناصر الوابت نايتس

وقام عناصر الوايت نايتس بحمل لافتات تهاجم مرتضى منصور، كما قاموا بتحطيم مقاعد ملعب القاهرة، حيث دارت اشتباكات مع الأمن والذي ألقى القبض على عدد منهم .