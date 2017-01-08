ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة مصر وتونس

مصر تفوز على تونس ودياً

حقق المنتخب المصري الأول لكرة القدم فوزاً معنوياً على حساب منتخب تونس بهدف نظيف بي المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم على استاد القاهرة .

وسيطرت نتيجة التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول، حيث فشل كلا المنتخبين في زيارة سباك الأخر طوال الـ45 دقيقة الأولى .

مروان محسن يقود المنتخب للفوز على تونس

وفي الشوط الثاني، اسمر نتيجة التعادل حتى الدقيقة 92 والتي نجح فيها مروان محسن في خطف هدف الفوز .

وجاءت المباراة في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفرقيقية 2017

المقررة في الجابون منتصف الشهر الجاري .

