ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة جنوى وروما في الدوري الإيطالي

النيران الصديقة تُهدي روما الفوز على جنوى

عاد روما بنقاط الفوز من ميدان مضيفه جنوى بعدما تغلب عليه بهدف نظيف في المباراة التي جرت على ملعب “لويجي فيراريس” ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم “الكالتشيو”.

بداية المباراة كانت قوية من جانب رجال العاصمة الإيطالية روما حيث سعى الفريق لإحراز هدف التقدم لكن حارس جنوى تصدى بكل براعة لجميع هذه الهجمات ، حتى جاءت الدقيقة 36 حيث منح مدافع جنوى أرماندو إزنو روما هدف التقدم لينتهي الشوط الأول بتقدم رجال المدرب سباليتي بهدف نظيف.

ولم يشهد الشوط الثاني أي تغييرات في النتيجة حيث نجح روما في الفوز بالمباراة وحصد ثلاث نقاط هامة.

وبهذا الفوز رفع روما رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثاني ، بينما توقف رصيد جنوى عند 23 نقطة في المركز الثاني عشر.