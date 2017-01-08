ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة أودينيزي وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي

إنتر ميلان يخطف فوزا قاتلا من أنياب أودينيزي

خطف إنتر ميلان فوزا صعبا من أنياب أودينيزي وذلك بعدم قلب تأخره بهدف للفوز بهدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب “الفريولي” ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز “الكالتشيو”.

الشوط الأول من هذا اللقاء انتهى على واقع التعادل بهدف في شباك كل فريق حيث افتتح يعقوب جانتكو النتيجة محرزا الهدف الأول لأودينيزي في الدقيقة 17 وتمكن إيفان بيسيتش من إدراك التعادل لإنتر ميلان في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني عاد بيرزيتش وتمكن من خطف هدف الفوز لإنتر ميلان في الدقيقة 87.

وبهذا الفوز رفع إنتر ميلان رصيده إلى 33 نقطة في المركز الخامس بينما توقف رصيد أودينيزي عند النقطة 25 في المركز العاشر.