دزيكو يقود هجوم روما أمام جنوى

سباليتي يعلن تشكيل روما أمام جنوى

أعلن الإيطالي لوتشانو سباليتي المدير الفني لروما تشكيل فريقه الذي سيواجه بعد قليل مضيفه جنوى ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز “الكالتشيو”.

ولم يشهد تشكيل ذئاب العاصمة الإيطالية تواجد محمد صلاح لتواجده في معسكر منتخب مصر الذي يستعد لخوض مباريات بطولة أمم أفريقيا بالجابون.

وجاء تشكيل روما كالتالي :

حراسة المرمى : تشيزني

خط الدفاع – روديجير – فازيو – خيسيس – بيريز

خط الوسط : دي روسي – ستروتمان – إيمرسون – ناينجولان

خط الهجوم : بيروتي – دزيكو.