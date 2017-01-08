مؤمن زكريا: أتمنى الفوز بدوري أبطال أفريقيا والتأهل لكأس العالم مع الفراعنة

مؤمن زكريا يكشف عن أمنيته مع الأهلي والمنتخب

كشف مؤمن زكريا صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن أمنيته خلال مسيرته الكروية سواء مع الأهلي أو منتخب مصر.

ويعيش مؤمن موسما مميزا مع الأهلي حيث نجح اللاعب في قيادة الأهلي في الفوز بالقمة أمام الزمالك ، بالإضافة إلى فوزه بلقب هداف الأهلي في عام 2016.

مؤمن زكريا: أمنيتي الفوز بدوري أبطال أفريقيا مع الأهلي والوصول لكأس العالم مع المنتخب

وخلال تواجده بقناة “الأهلي” قال زكريا “أتمنى أن أفوز مع الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا والمشاركة في بطولة كأس العالم للأنجية”.

وأضاف “أما مع منتخب مصر فأتمنى أن أشارك في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم وأن أساهم في صعود المنتخب لكأس العالم المقبل بروسيا 2018 والمشاركة فيه”.