مؤمن زكريا يجتمع بعبد الحفيظ لمناقشة عرض الوحدة

مؤمن زكريا يغادر معسكر المنتخب العسكري

غادر مؤمن زكريا جناح النادي الأهلي معسكر منتخب مصر العسكري من أجل مناقشة عرض من نادي الوحدة السعودي الذي يرغب في ضمه.

ويعقد زكريا جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي من أجل مناقشة العرض الذي تقدم به الفريق السعودي خلال الساعات القليلة الماضية.

وطلب نادي الوحدة التعاقد مع مؤمن زكريا لمدة ستة شهور على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، وهو ما يوافق عليه اللاعب.

ويرغب مؤمن زكريا في خوض تجربة الاحتراف في الفترة الحالية، حيث من المقرر أن يعود بنهاية الموسم الجاري إلى صفوف الأهلي.