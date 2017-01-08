عبد الحفيظ: لا توجد نية للتفريط في علي معلول

عبد الحفيظ: الجهاز الفني للأهلي متمسك بمعلول

أوضح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقيقة وجود أي نية لدى الجهاز الفني بقيادة حسام البدري في التفريط في التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأحمر.

وترددت أنباء قوية خلال الأيام الماضية عن رغبة اللاعب التونسي في الرحيل عن الأهلي والعودة مرة أخرى إلى تونس لظروف أسرية.

وفي تصريح لمدير الكرة بالأهلي نفى تماما كافة هذه الأخبار مشيرا إلى أن اللاعب أحد أهم العناصر الموجودة بالفريق ولا توجد أي نية للتفريط فيه.

وأضاف عبد الحفيظ بأن النادي تلقى بالفعل عرصا من الترجي التونسي لكن الجهاز الفني رفض التخلي عن اللاعب.

واختتم عبد الحفيظ تصريحاته بأن الجهاز الفني متمسك ببقاء اللاعب حتى نهاية عقده مع النادي خاصة وأن الفريق سيخوض بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي يسعى الأهلي للتتويج بها.