أحمد عادل: شريف إكرامي الحارس الأول في مصر

عادل عبد المنعم: إكرامي الأفضل في مصر حاليا

كشف أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن الحارس الأفضل في مصر حاليا ، مشيرا إلى أنه زميله شريف إكرامي.

وخلال تواجده ببرنامج “إكسترا تايم” والذي يذاع عبر فضائية “سي بي سي إكسترا” قال عبد المنعم “إكرامي أفضل لاعب في مصر حاليا فقد ظهر مستوى مميز للغاية مع الأهلي منذ بداية هذا الموسم”.

عبد المنعم: إكرامي يستحق حراسة مرمى المنتخب في أمم أفريقيا

وأضاف “شريف شخصية ونجح في الخروج من الأزمة التي عانى منها الموسم الماضي وأصبح رقم 1 في مصر مع احترامي الكامل لعصام الحضري واحمد الشناوي”.

وعن الحارس الذي يستحق حماية عرين منتخب مصر في أمم أفريقيا قال “الثلاثة حراس الموجودن في المنتخب كبار ولكن من وجهة نظري إكرامي هو من يستحق أن يحرس مرمى المنتخب في أمم أفريقيا”.