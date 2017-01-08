محمد حلمي ينفذ تعليمات رئيس الزمالك ويبعد إسلام جمال عن التدريبات

محمد حلمي يستبعد إسلام جمال من تدريبات الزمالك

نفذ محمد حلمي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تعليمات مرتضى منصور رئيس القلعة الببيضاء بعدم إشراك المدفع إسلام جمال في التدريبات الجماعية.

وكان مرتضى منصور قد شن هجوما عنيفا على إسلام جمال وزميله رمزي خالد بعدما تغيب كلا اللاعبان عن تدريبات الفريق أمس وهددهما بإنهاء مسيرتهما في كرة القدم.

وحضر اللاعب إلى تدريبات الفريق صباح اليوم لكنه فوجئ بمحمد حلمي بإبعاده عن المشاركة فيها حي أكد اللاعب للمدرير الفني أن سبب غيابه أمس عن التدريبات لشعوره بالمرض.

ولم يشارك جمال في مباريات الزمالك هذا الموسم بشكل أساسي حيث يلعب الثنائي علي جبر ومحمود حمدي الونش في خط دفاع الفريق الأبيض.