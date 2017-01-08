عادل عبد المنعم: من المستحيل اللعب للزمالك

كشف أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن النادي الذي من المستحيل أن يلعب له طوال مسيرته الكروية.

وخلال تواجده ببرنامج “إكسترا تايم” والذي يذاع عبر فضائية “سي بي سي إكسترا” قال حارس الأهلي عن إمكانية انتقاله للزمالك قال “من المتستحيل أن انتقل إلى الزمالك في أي يوم من الأيام ، أنا ابن النادي الأهلي وشرف لأي لاعب أن يلعب له”.

وأضاف “بالرغم من احترامي لنادي الزمالك وجماهيره لكنه من المستحيل أن ألعب له في يوما ما ، لأني فخور بارتباطي بالأهلي”.

وأتم حديثه “حب الجماهير الأهلي نعمة كبيرة لي، لحم كتافي من خير النادي الذي ألعب له، ولو استغمى عني سأظل أعشقه”.