حلمي يمنع لاعب الزمالك من المران

إسلام جمال يغيب عن مران الزمالك

خاض لاعبو نادي الزمالك تدريبهم صباح اليوم الاحد استعداداً لاستئناف مباريات المسابقات المصرية خلال شهر فبراير القادم.

وحضر إسلام جمال إلى ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة من أجل الانخراط في المران، إلا أن محمد حلمي المدير الفني للفريق منعه من المشاركة.

وجاء منع حلمي لإسلام جمال بسبب غيابه عن تدريب الزمالك الذي أقيم مساء أمس السبت، وهو ما أدى لهجوم مرتضى منصور رئيس النادي عليه مؤخراً.

وشدد جمال لحلمي على أن غيابه عن المران جاء بسبب نزلة برد تعرض لها مؤخراً وهو المبرر الذي رفضه المدير الفني للزمالك.