الأهلي يستعين بـ5 ناشئين في تدريبه

الأهلي يواجه نقص لاعبيه بالناشئين

قرر أحمد أيوب المدير العام للنادي الأهلي تصعيد خمسة لاعبين من قطاع الناشئين للمشاركة في تدريبات الفريق التي أقيمت صباح اليوم الأحد.

وجاء قرار أيوب بعد النقص العدد الذي يعاني منه الفريق في الفترة الحالية بسبب تواجد لاعبيه في معسكرات منتخبات مصر الأول والشباب والعسكري.

ويغيب 15 لاعباً عن الأهلي في الفترة الحالية بسبب تواجدهم في معسكرات منتخبات مصر خلال الفترة الحالية، وهو ما دفع أيوب لتصعيد الناشئين.

ويواصل الاهلي حاليا استعداداته لخوض مباراة كأس السوبر المصري الذي سيلتقي خلالها مع الزمالك في الإمارات يوم 10 من فبراير القادم.