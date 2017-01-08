الأهلي يعلن موقفه النهائي من عودة الشيخ في يناير

الأهلي: طلبنا عودة الشيخ في يناير

ألمح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي لطلب إدارة القلعة الحمراء عودة اللاعب أحمد الشيخ جناح الفريق المعار إلى صفوف مصر المقاصة.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن النادي الأهلي طلب عودة الشيخ إلى صفوفه خلال الشهر الجاري، مشدداً على أن الكرة حالياً في ملعب فريق مصر المقاصة.

ويحق للمقاصة الموافقة على عودة الشيخ إلى الاهلي أو رفضها، خاصة أن فترة إعارته تمتد حتى نهاية الموسم الجاري من البطولة.

وكان الشيخ قد انتقل إلى صفوف المقاصة معاراً من الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري، بعد أن تمت الصفقة قبل انطلاق الموسم مباشرة.