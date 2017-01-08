غالي يعود لتدريبات الأهلي

غالي ينهي فترة راحته

عاد اللاعب حسام غالي قائد النادي الأهلي للمشاركة في تدريبات الفريق التي أقيمت صباح اليوم الأحد بعد غيابه أمس السبت.

وكان غالي قد غاب عن مران السبت بعدما حصل على فترة راحة إضافية من جانب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء.

وتواجد غالي في مقر النادي الاهلي صباح الاحد من أجل المشاركة في التدريبات استعداداً لاستئناف مباريات المسابقات المصرية المختلفة.

الجدير بالذكر أن الاهلي يستعد حالياً للمشاركة في مباراة كأس السوبر المصري التي سيواجه فيها الزمالك في العاشر من فبراير القادم بالإمارات.