طبيب الأهلي يحذر رامي ربيعة

وجه خالد محمود طبيب النادي الأهلي تحذيرا شديداً لرامي ربيعة مدافع الفريق من التعجل بشان العودة لتدريبات الفريق في الفترة الحالية.

وأكد طبيب الأهلي في حديثه لربيعة على ضرورة عدم التعجل في العودة لتدريبات الفريق بعد الإصابة التي تعرض لها في الكاحل خلال الفترة السابقة.

وطالب طبيب الأهلي، ربيعة، بضرورة عدم الاستعجال في أداء التدريبات التأهيلية في الجيم، أو التخلي عن العكاز أثناء المشي منعاً لتفاقم الإصابة.

وكان ربيعة قد تعرض لإصابة في الكاحل خلال مران الأهلي قبل مواجهة الزمالك في القمة المصرية الأخيرة بالدوري الممتاز، وهو ما أدى لغيابه عن اللقاء.