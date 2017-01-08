بث مباشر يلاشوت.. مشاهدة مباراة مصر وتونس الودية والقناة الناقلة HD

موعد مباراة مصر وتونس الودية

يدخل منتخب مصر في مباراة هامة أمام نظيره التونسي مساء اليوم الأحد 8-1-2017 في مباراة ودية استعداداً لكأس أمم أفريقيا 2017 بالجابون.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مصر وتونس في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة –السابعة مساءً بتوقيت السعودية –.

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يلا شوت كورة اون لاين مشاهدة مباراة مصر وتونس بث مباشر اليوم

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القنوات الناقلة مباراة مصر وتونس

ومن المقرر أن تنقل المباراة على قنوات بي إن سبورت في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة – السابعة مساءً بتوقيت السعودية-.

موعد مباراة مصر وتونس اليوم

يستعد مصر لملاقاة تونس في مباراة ودية دولية على قنوات بي إن سبورت في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة – السابعة مساءً بتوقيت السعودية-.

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يمكنكم مشاهدة مباراة مصر وتونس اليوم بث مباشر بدون تقطيع بجودة عالية عبر بي ان سبورت، جدير بالذكر ان مباراة مصر وتونس تقام في إطار الاستعداد لكأس أمم أفريقيا.

تنطلق مباراة مصر وتونس فى تمام الخامسة مساء في مباراة ودية دولية، وتنقل قناة بي إن سبورت، مباراة مصر وتونس بث مباشر اليوم من خلال تغطية قوية للمباراة.

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