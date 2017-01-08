بث مباشر يلاشوت.. مشاهدة مباراة روما وجنوى في الدوري الإيطالي والقناة الناقلة HD

موعد مباراة روما وجنوى في الدوري الإيطالي

يدخل نادي روما في مباراة هامة أمام فريق جنوى مساء اليوم الأحد 8-1-2017 في إطار مباريات الدوري الإيطالي الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة روما وجنوى في الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة –الخامسة مساءً بتوقيت السعودية – في الدوري الإيطالي الممتاز.

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يلا شوت كورة اون لاين مشاهدة مباراة روما وجنوى بث مباشر اليوم

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القنوات الناقلة مباراة روما وجنوى



ومن المقرر أن تنقل المباراة على قنوات بي إن سبورت في تمام الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة – الخامسة مساءً بتوقيت السعودية-.

موعد مباراة روما وجنوى اليوم

يستعد روما لملاقاة جنوى في الدوري الإيطالي الممتاز على قنوات بي إن سبورت في تمام الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة – الخامسة مساءً بتوقيت السعودية-.

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يمكنكم مشاهدة مباراة روما وجنوى اليوم بث مباشر بدون تقطيع بجودة عالية عبر بي ان سبورت، جدير بالذكر ان مباراة روما وجنوى تقام في إطار مباريات الدوري الإيطالي الممتاز.

تنطلق مباراة روما وجنوى فى تمام الرابعة مساء في الدوري الإيطالي الممتاز، وتنقل قناة بي إن سبورت، مباراة روما وجنوى بث مباشر اليوم من خلال تغطية قوية للمباراة.

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