بث مباشر يلاشوت.. مشاهدة مباراة تشيلسي وبيتربوروه في كأس إنجلترا والقناة الناقلة HD

موعد مباراة تشيلسي وبيتربوروه في كأس إنجلترا

يدخل نادي تشيلسي في مباراة هامة أمام فريق بيتربوروه مساء اليوم الأحد 8-1-2017 في إطار مباريات دور الـ64 من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة تشيلسي وبيتربوروه في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة –السادسة مساءً بتوقيت السعودية – في كأس الاتحاد الإنجليزي.

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يلا شوت كورة اون لاين مشاهدة مباراة تشيلسي وبيتربوروه بث مباشر اليوم

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ومن المقرر أن تنقل المباراة على قنوات بي إن سبورت في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة – السادسة مساءً بتوقيت السعودية-.

موعد مباراة تشيلسي وبيتربوروه اليوم

يستعد تشيلسي لملاقاة بيتربوروه في دور الـ64 من كأس الاتحاد الإنجليزي على قنوات بي إن سبورت في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة – السادسة مساءً بتوقيت السعودية-.

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