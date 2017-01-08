بث مباشر يلاشوت.. مشاهدة مباراة ليفربول وبلايموث في كأس إنجلترا والقناة الناقلة HD

موعد مباراة ليفربول وبلايموث في كأس إنجلترا

يدخل نادي ليفربول في مباراة هامة أمام فريق بلايموث مساء اليوم الأحد 8-1-2017 في إطار مباريات دور الـ64 من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول وبلايموث في الثالثة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة –الرابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية – في كأس الاتحاد الإنجليزي.

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يلا شوت كورة اون لاين مشاهدة مباراة ليفربول وبلايموث بث مباشر اليوم

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القنوات الناقلة مباراة ليفربول وبلايموث



ومن المقرر أن تنقل المباراة على قنوات بي إن سبورت في تمام الثالثة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة – الرابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية-.

موعد مباراة ليفربول وبلايموث اليوم

يستعد ليفربول لملاقاة بلايموث في دور الـ64 من كأس الاتحاد الإنجليزي على قنوات بي إن سبورت في تمام الثالثة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة – الرابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية-.

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يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول وبلايموث اليوم بث مباشر بدون تقطيع بجودة عالية عبر بي ان سبورت، جدير بالذكر ان مباراة ليفربول وبلايموث تقام في إطار مباريات دور الـ64 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

تنطلق مباراة ليفربول وبلايموث فى تمام الثالثة والنصف مساء في كأس الاتحاد الإنجليزي، وتنقل قناة بي إن سبورت، مباراة ليفربول وبلايموث بث مباشر اليوم من خلال تغطية قوية للمباراة.

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