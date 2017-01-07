الباطن السعودي يهدد صفقة الأهلي المنتظرة

الباطن بتوعد حمودي بعقوبات صارمة

توعد مسئولو نادي الباطن السعودي، لاعب الفريق المحترف الدولي المصري أحمد حمودي بسبب أنباء توقيعه للنادي الأهلي وانتقاله إليه خلال فترة الإنتقالات الشتوية .

وأكد مبارك الظفيري نائب رئيس نادي الباطن أن أحمد حمودي سفار للقاهرة بدون حصوله على إذن من الجهاز الفني والإدارة .

وتوعد الظفيري اللاعب المصري بعقوبات صارمة بسبب مغادرته السعودية بدون موافقة الجهاز الفني، مشدداً على ارتباط اللاعب بعقد مع الفريق وانه مستمر في صفوفه .

الباطن: نوافق على بيع حمودي في حالة واحدة

وأوضح نائب رئيس الباطن أنه سيتم بيع اللاعب في حالة واحدة وهي وصول عرض رسمي من أي نادي يرغب في ضمه .