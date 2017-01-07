خطة سحرية من الأهلي لاستعادة الشيخ في الشتاء

الأهلي يكثف مفاوضاته مع المقاصة لاستعادة الشيخ

كثف مجلس إدارة النادي الأهلي من مفاوضاته مع نادي مصر المقاصة من أجل قطع إعارة لاعبه أحمد الشيخ وعودته لصفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية .

وطلب حسام البدري من إدارة الأهلي التفاوض مع مسئولي المقاصة من أجل إنهاء إعارة الشيخ وعودته للفريق الأحمر خلال شهر يناير الجاري .

أنطوي مفتاح الأهلي لعودة أحمد الشيخ

وعرض المادر الأحمر على المقاصة انتقال مهاجمه الغاني جون أنطوي بدو أي مقابل على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، مقابل عودة أحمد الشيخ .

ولكن، طلب إيهاب جلال مدرب الفريق الفيومي استعارة ميدو ومحمد حمدي زكي من الأهلي للموافقة على عودة الشيخ، وهو رفضه حسام البدري .