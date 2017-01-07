ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة أرسنال وبريستون

أرسنال يتأهل لدور الـ32 بكأس الاتحاد الإنجليزي

تأهل فريق آرسنال الإنجليزي إلى دور الـ32 ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم السبت على حساب فريق بريستون .

وحقق أرسنال فوزاً صعباً على حساب فريق بريستون نورث إيند، بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات دور الـ 64 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

جيرو “المنقذ” يقود أرسنال للفوز على بريستون

وتقدم بريستون بالهدف الأول عبر لاعبه روبنسون في الدقيقة 7، ثك أدرك أرون رامسي التعادل لأرسنال في الدقيقة 46، قبل أن يخطف المنقذ، الفرنسي أوليفيه جيرو الهدف الثاني للجانرز في الدقيقة 89.

وغاب الفرعون المصري محمد النني عن صفوف آرسنال، في مباراة اليوم من أجل إنضمامه لمنتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا، التي تقام في الجابون الشهر الجاري.

