الأهلي لعلي معلول: 2.5 مليون يورو شرط الموافقة على رحيلك

الأهلي يحدد سعر بيع علي معلول

حدد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر سعر بيع الظهير الأيسر الدولي التونسي علي معلول عن صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية أو نهاية الوسم .

وأبلغ مسئولو الأهلي، علي معلول مدافع الفريق موافقتهم على رحيله عن الفريق في الشتاء الجاري أو الصيف المقبل ولكن بشرط توفير عرض مالي قوي .

2.5 مليون يورو شرط الأهلي لبيع معلول

وطلبت ادارة الاحمر الحصول على 2.5 مليون يورو من أجل الموافقة على بيع المدافع التونسي ورحيله عن قلعة الجزيرة .

وكان نادي الترجي التونسي قد تراجع عن التفاوض مع علي معلول بسبب المطالب المالية العالية للنادي الأهلي لبيع اللاعب .

جدير بالذكر ان علي معلول مطلوب في ناديي سبورتينج لشبونة وبنفيكا البرتغاليين، حيث سيراقب كلا الناديين اللاعب مع منتخب بلاده تونس في بطولة أفريقيا 2017 في الجابون .