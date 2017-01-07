الأهلي يحسم صفقة «أري بابل» في هذا الموعد

الأهلي يقترب من حسم صفقة المهاجم الأفريقي

اقترب النادي الأهلي من حسم صفقة التعاقد مع المهاجم الافريقي الجديد خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية لتعزيز خط هجوم الفريق .

وبات الأنجولي أري بابل مهاجم فريق سبورتينج لشبونة هو الهدف القادم للنادي الأهلي ليكون الصفقة الأفريقية الجديدة للفريق في يناير الجاري .

الأهلي يكلف شركة أجنبية بمفاوضات أري بابل

وكلف المارد الأحمر شركة تسويق أجنية للتفاوض مع نادي سبورتينج لشبونة لضم أري بابل في انتقالات الشتاء .

وأخبرت شركة التسويق الأجنبية أن اللاعب سيحسم موقفه من العرض المقدم للإنضمام للمارد الأحمر عقب أعياد الميلاد .