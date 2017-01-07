نجم الأهلي يتلقى عرضاً برتغالياً في الشتاء

عرض إحتراف أوروبي لعمرو جمال في البرتغال

تلقى عمرو جمال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عرضاً إحترافياً من الدوري البرتغالي للرحيل عن الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية .

وقدم نادي ناسيونال ماديرا البرتغالي عرضاً للتعاقد مع عمرو جمال مهاجم النادي الأهلي من أجل التعاقد معه على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم .

الغزال يوافق على عرض ناسيونال ماديرا

وأبدى الغزال موافقة مبدئية على العرض البرتغالي، خاصة في ظل رغبة اللاعب في خوض تجربة الإحتراف في أوروبا .

ومن المنتظر أن يقدم النادي البرتغالي عرضاً رسمياً لإدارة القلعة الحمراء للحصول على خدمات العزال في يناير الجاري .

ويعاني عمرو جمال من الجلوس علىمقاعد البدلاء في الأهلي ، في ظل اعتماد حسام البدري على مروان محسن وجونيور أجاي أساسين في خط الهجوم .