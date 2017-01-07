الترجي التونسي يزف بشرى سارة للأهلي

خبر سار في الأهلي بسبب علي معلول

تلقى النادي الأهلي خبراً ساراً بشأن رحيل مدافع الدولي التونسي علي معلول خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية .

وصرف نادي الترجي التونسي النظر عن التعاقد مع علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال شهر يناير .

وجاء ترجع الفريق التونسي عن صفقة معلول بسبب المطالب المالية للمادر الأحمر، حيث يرغب في الجصول على 3 مليون دولار لبيع اللاعب .

الترجي يتراجع عن ضم علي معلول

ووجه الترجي أنظاره نحو التعاقد مع سليمان كش مدافع فريق البنزرتي لتعزيز مركز الظهير الأيسر في الفريق .

وسيحصل الترجي على توقيع اللاعب الدولي التونسي عقب عودته من مصر، حيث سيشارك مع منتخب نسور قرطاج في المباراة الودية أمام مصر يوم الأحد المقبل .