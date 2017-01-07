اخبار الاهلى

الترجي التونسي يزف بشرى سارة للأهلي

كتب وليد مجدي
- 7 يناير، 2017 8:51 م
20,205
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خبر سار في الأهلي بسبب علي معلول

تلقى النادي الأهلي خبراً ساراً بشأن رحيل مدافع الدولي التونسي علي معلول خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية .

وصرف نادي الترجي التونسي النظر عن التعاقد مع علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال شهر يناير .

وجاء ترجع الفريق التونسي عن صفقة معلول بسبب المطالب المالية للمادر الأحمر، حيث يرغب في الجصول على 3 مليون دولار لبيع اللاعب .

الترجي يتراجع عن ضم علي معلول

ووجه الترجي أنظاره نحو التعاقد مع سليمان كش مدافع فريق البنزرتي لتعزيز مركز الظهير الأيسر في الفريق .

وسيحصل الترجي على توقيع اللاعب الدولي التونسي عقب عودته من مصر، حيث سيشارك مع منتخب نسور قرطاج في المباراة الودية أمام مصر يوم الأحد المقبل .

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