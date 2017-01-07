مفاجأة مدوية في عقد ميدو جابر مع الأهلي

عقد ميدو جابر مع الأهلي يشهد مفاجأة كبيرة

كشف مصدر في النادي الأهلي عن وجود مفاجأة مدوية في عقد اللاعب ميدو جابر صانع ألعاب الفريق مع الفريق عقب إنتقاله من صفوف مصر المقاصة .

وأكد المصدر أن نادي مصر المقاصة سيحصل على نسبة من بيع أو إعارة ميدو جابر من الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية أو في أي وقت .

المقاصة يحصل على 15 % من نسبة بيع ميدو جابر

وأوضح المصدر أن هناك عقد ثلاثي بين الأهلي والمقاصة واللاعب ينص على حصول الفريق الفيومي على نسبة 15 % من قيمة بيع أو إعارة ميدو جابر لأي نادي .

وكانت بعد الأنباء قد ترددت عن رغبة حسام البدري في بيع أو إعارة اللاعب، حيث عرض نادي الوحدة السعودي استعارة اللاعب لنهاية الموسم .