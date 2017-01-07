خطوة واحدة تفصل «حمودي» عن الأهلي رسمياً

أحمد حمودي على أبواب الأهلي

بات أحمد حمودي لاعب خط وسط فريق الباطن السعودي على أعتاب الإنضمام للنادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

وكان الأهلي قد حصل على توقيع حمودي على عقود الإنتقال إلى صفوفه مع حصول اللاعب على مقدم تعاقد مليون جنيه كاش خلال الساعات الماضية .

حمودي يستعد لفسخ عقده مع الباطن

ويفصل حمودي عن إعلان إنتقاله للمارد الأحمر خطوة واحدة وهي فسخ تعاقده مع فريق الباطن السعودي، حيث ينوي اللاعب فسخ عقده عبر شكوى رسمية لدى الاتحاد السعودي .

ووقع حمودي على عقود إنتقاله للمارد الأحمر في احد المحلات التجارية أمام فر ع النادي الاهلي في مدينة نصر وحصل عل مقدم العقد كاش.

ويستند اللاعب في شكواه ضد الفريق السعودي على عدم حصوله على مستحقاته المالية في الباطن طوال الـ3 شهور الماضية .