الأهلي يحصل على توقيع حمودي

الأهلي يتعاقد مع حمودي

نجح النادي الأهلي في الحصول على توقيع أحمد حمودي صانع ألعاب بازل السويسري السابق والباطن السعودي الحالي ذلك بعد مطالبة المدير الفني للفريق الأول للأهلي حسام البدري بالتعاقد معه.

وكان البدري قد صرح في أكثر من مناسبة عن رغبته في التعاقد مع أحمد حمودي مشيرا إلى أنه لاعب مميز وسيفيد الأهلي في حالة التوقيع معه.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب أنه وقع بالفعل على عقود انضمامه للأهلي بدءا من يناير الجاري وأن اللاعب سيفسخ تعاقده مع فريقه الباطن خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأشار المصدر بأن اللاعب حصل على مبلغ قيمته مليون جنيه كمقدم تعاقد وسيتم الإعلان عن الصفقة خلال الأيام المقبلة.