المنتخب يوضح إمكانية مشاركة مدافع الأهلي في ودية تونس

لهيطة يوضح إمكانية الدفع بحجازي أمام تونس

أوضح إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر إمكانية الدفع بأحمد حجازي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المباراة الودية للفراعنة غداً أمام تونس.

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره التونسي وديا في تمام الثامنة مساء غدا الأحد في إطار تحضيرات كلا المنتخبان لخوض بطولة أمم أفريقيا بالجابون والتي ستنطلق في الرابع عشر من الشهر الجاري.

لهيطة: حجازي جهاز للمشاركة أمام تونس

وفي تصريح لمدير المنتخب الوطني لهيطة أكد على أن حالة حجازي تحسنت تماما وأصبح جاهز تماما للمشاركة في المباراة.

وأضاف لهيطة بأن حجازي جاهزا من الناحية الطبية والفنية وأن مشاركته أمام تونس من عدمها ترجع إلى الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة.